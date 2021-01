Mercedes | Wolff | “Hamilton ad un passo dal rinnovo del contratto | parti molto vicine”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “Lewisè ad undalcon la“, queste le parole del capo del team Toto, che ha svelato all’emittente RTL/ntv come ci siano stati dei notevoli passi avanti riguardo questa lunga trattativa. Nonostante il 49enne di Vienna non si sia sbilanciato in merito ai tempi, ha aggiunto che le duesono sempre piùe che non dovrebbe volerciprima dell’ufficialità. Il limite massimo è fissato a metà marzo, in occasione dei test pre-stagionali in Bahrain. “Lewis è una figura cruciale per il nostro team e per il brand. Nel 2022 però cambieranno le regole e le norme legate al budget perciò dovremo fare alcune valutazioni” ha concluso. SportFace.