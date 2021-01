Mercato lavoro USA, richieste sussidi calano più del previsto (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – calano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 23 gennaio, i “claims” sono risultati pari a 847.000 unità, in flessione di 67 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 914.000 (900.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per richieste in calo fino a 875 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del lavoro americano – si è assestata a 868.000 unità in aumento di 16.250 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (851.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del Mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) –ledio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 23 gennaio, i “claims” sono risultati pari a 847.000 unità, in flessione di 67 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 914.000 (900.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano perin calo fino a 875 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento delamericano – si è assestata a 868.000 unità in aumento di 16.250 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (851.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute deldel, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. ...

SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Edin Dzeko ???? Alexis Sanchez ???? La pazza idea di mercato sull'asse Inter-Roma ?? - Radio1Rai : Sì a proroga blocco #licenziamenti. Non penso però a una data fissa, credo che vada modulato sulla base dei dati de… - g_dimarzo : RT @SkySport: ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter #Dzeko #Sa… - forli24ore : Restyling del Mercato Ortofrutticolo di Cesena: allungata la concessione fino al 2046 -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato lavoro Mercato lavoro USA, richieste sussidi calano più del previsto Il Messaggero Scambio Dzeko-Sanchez: Roma e Inter al lavoro

Presto il bosniaco potrebbe indossare la maglia nerazzura. Sorte inversa per il cileno Con ogni probabilità Edin Dzeko, che vive da separato a Trigoria, lascerà la Roma. L’ultima di mercato infatti vu ...

Mercato – Clamoroso, ipotesi scambio Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter: intermediari a lavoro

Alexis Sanchez alla Roma, Edin Dzeko all’Inter. Una clamorosa suggestione di mercato che potrebbe verificarsi nelle ultime ore della finestra invernale. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb e d ...

Presto il bosniaco potrebbe indossare la maglia nerazzura. Sorte inversa per il cileno Con ogni probabilità Edin Dzeko, che vive da separato a Trigoria, lascerà la Roma. L’ultima di mercato infatti vu ...Alexis Sanchez alla Roma, Edin Dzeko all’Inter. Una clamorosa suggestione di mercato che potrebbe verificarsi nelle ultime ore della finestra invernale. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb e d ...