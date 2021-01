Meno cene e e viaggi | così risparmiano gli italiani

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sforbiciata acon la crisi economica legata all’emergenza Covid: le famiglie tagliano il superfluo per risparmiare Pronti a rinunciare ad aperitivi, ristoranti e, magari anche allo shopping. Certo non alle spese per l’istruzione dei figli. E se resta in tasca qualcosa alla fine del mese dopo aver pagato l’affitto, il mutuo… L'articolo Corriere Nazionale.