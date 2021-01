Meloni punta sullo sfascio: 'Le elezioni sono l'unico sbocco per questa crisi' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Al netto di quel che si può pensare di Matteo Renzi e di Italia Viva, tutte le forze politiche sono d'accordo su una cosa: le elezioni, in piena pandemia, sono un costo e un tempo che l'Italia non può ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 gennaio 2021) Al netto di quel che si può pensare di Matteo Renzi e di Italia Viva, tutte le forze politiched'accordo su una cosa: le, in piena pandemia,un costo e un tempo che l'Italia non può ...

globalistIT : #Meloni continuerà a ripeterlo fino allo sfinimento #crisidigoverno #frtaelliditalia #elezioni #consultazioni - saldifran : @MT_Meli_ Quando c'è l'hai in quel posto, non ti agitare o fai il gioco dell'avversario. Se punta alle urne Salvini e Meloni godranno. - FBecco25 : @eliscrivecose Se il centro sinistra fa schifo (Renzi è stato la punta dell iceberg) la gente per protesta finisce… - tweet_dona : RT @AppostaMi: Bravo Letta! Finalmente uno che dice che Renzi punta a portare dentro il governo Salvini e Meloni. Bravo!!! #ItaliaMorta #… - marssums : Ahhhh che bello il futuro italiano, si prospetta un bel tridente d'attacco formato da berlusca punta centrale, salv… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni punta Meloni alza il velo sul governo: "Vi dico perché sono terrorizzati..." ilGiornale.it Meloni punta sullo sfascio: "Le elezioni sono l'unico sbocco per questa crisi"

Tutte le forze politiche sono d'accordo su una cosa: le elezioni, in piena pandemia, sono un costo e un tempo che l'Italia non può permettersi. Tutti, tranne la destra di Meloni e Salvini.

Sondaggi elettorali: si ferma la crescita di Fratelli d’Italia, con elezioni maggioranza centrodestra

La Supermedia di Youtrend del 28 gennaio segnala la stabilizzazione di Fratelli d’Italia, che da settimane ha fermato la sua corsa, ma anche la ...

Tutte le forze politiche sono d'accordo su una cosa: le elezioni, in piena pandemia, sono un costo e un tempo che l'Italia non può permettersi. Tutti, tranne la destra di Meloni e Salvini.La Supermedia di Youtrend del 28 gennaio segnala la stabilizzazione di Fratelli d’Italia, che da settimane ha fermato la sua corsa, ma anche la ...