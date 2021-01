Melissa Satta: bellissima in compagnia dell’amica, sono “allucinanti” – FOTO (Di giovedì 28 gennaio 2021) La bellissima soubrette, Melissa Satta, è in piacevole compagnia: un coppia perfetta ed “allucinante” da togliere il fiato. La showgirl statunitense, Melissa Satta, è da poco apparsa in uno scatto all’insegna della più profonda amicizia. L’intesa tra donne talvolte può essere silenziosa ma rispettare in eterno la sua fedeltà. Questo è proprio il caso in L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lasoubrette,, è in piacevole: un coppia perfetta ed “allucinante” da togliere il fiato. La showgirl statunitense,, è da poco apparsa in uno scatto all’insegna della più profonda amicizia. L’intesa tra donne talvolte può essere silenziosa ma rispettare in eterno la sua fedeltà. Questo è proprio il caso in L'articolo proviene da YesLife.it.

susydigennaro : RT @napolimagazine: SELFIE - Melissa Satta con Barbara Petrillo a Napoli: 'Non serve incontrarsi spesso... basta non perdersi mai!' https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SELFIE - Melissa Satta con Barbara Petrillo a Napoli: 'Non serve incontrarsi spesso... basta non perdersi mai!' https:/… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SELFIE - Melissa Satta con Barbara Petrillo a Napoli: 'Non serve incontrarsi spesso... basta non perdersi mai!' https:/… - napolimagazine : SELFIE - Melissa Satta con Barbara Petrillo a Napoli: 'Non serve incontrarsi spesso... basta non perdersi mai!' - apetrazzuolo : SELFIE - Melissa Satta con Barbara Petrillo a Napoli: 'Non serve incontrarsi spesso... basta non perdersi mai!' -