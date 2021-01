McKennie ha già stregato la Juve | Milinkovic Savic lancia la Lazio | l’Atalanta è sempre più da record

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “Born in the USA” di Bruce Springsteen è un must della storia della musica, ma in questo caso è semplicemente la prima cosa che viene in mente parlando di Weston, l’American boy che sta impressionando con la maglia dellantus. Il centrocampista ha il passaporto a stelle e strisce ma l’approccio al terreno di gioco profondamente europeo, forgiato senza dubbio negli anni trascorsi allo Schalke 04. Il 22enne texano ha avuto un impatto devastante con la nostra Serie A: un gol in casa del Barcellona nella sfida di Champions, uno nel derby col Torino, uno ai danni del Milan e l’ultimo contro il Bologna, che gli è valso, insieme alla prestazione, il titolo di miglior giocatore nella sfida con i rossoblù. Decisamente l’acquisto più azzeccato del club bianconero, che nel weekend ha il registrato un Indice di Efficienza Tecnica del 96%. Rapido ...