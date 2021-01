Matteo Bassetti: “Festival di Sanremo? Non ha senso adesso” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Matteo Bassetti parla ancora una volta forte e chiaro e lo fa senza mezzi termini: “Mettere 500 persone in un teatro adesso non ha senso”. Poi aggiunge però che “il Festival rappresenta per la nostra regione un avvenimento importante e allora ritengo che l’evento si possa tenere o senza pubblico o con una quota molto piccola come sono state fatte altre manifestazioni canore molto recenti”. “Gli anticorpi monoclonali, proteine prodotte dal nostro sistema immunitario per difenderci da qualcosa che giudica pericoloso, sono l’ennesima dimostrazione di quanto la ricerca scientifica ha fatto passi avanti” ha sottolineato Bassetti. “Negli Usa sono stati già approvati per la cura”. E spiega anche che: “Dati recenti dicono che quelli prodotti riducono la mortalità da Covid del 70% e le ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 28 gennaio 2021)parla ancora una volta forte e chiaro e lo fa senza mezzi termini: “Mettere 500 persone in un teatronon ha”. Poi aggiunge però che “ilrappresenta per la nostra regione un avvenimento importante e allora ritengo che l’evento si possa tenere o senza pubblico o con una quota molto piccola come sono state fatte altre manifestazioni canore molto recenti”. “Gli anticorpi monoclonali, proteine prodotte dal nostro sistema immunitario per difenderci da qualcosa che giudica pericoloso, sono l’ennesima dimostrazione di quanto la ricerca scientifica ha fatto passi avanti” ha sottolineato. “Negli Usa sono stati già approvati per la cura”. E spiega anche che: “Dati recenti dicono che quelli prodotti riducono la mortalità da Covid del 70% e le ...

