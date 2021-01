Mattarella | dopo le prime consultazioni spunta fuori il nome del nuovo Premier

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il borsino del toto-segnala in clamoroso rialzo le quotazioni di Pier Ferdinando Casini. Proprio lui, l'eterno ex democristiano, il padre nobile dei "senatori responsabili", l'uomo eletto con il Pd nel 2018 a Palazzo Madama, confluito ben presto nel Gruppo Misto, assai critico con Giuseppe Conte durante la gestione di questa folle crisi di governo eppure pronto a votare la fiducia in aula per non farlo andare a casa subito. Poi diduro con l'ex avvocato del popolo, colpevole di aver fatto "errori da dilettante" dal punto di vista strategico e tattico. Il Quotidiano nazionale indicala prima interlocutoria giornata dial Quirinale proprio nel senatore bolognese uno dei favoriti per succedere a Conte a Palazzo Chigi. (Continua..) Certo, la situazione è ancora magmatica e tutto ...