Massimo Galli: “Le elezioni regionali tra le possibili cause della seconda ondata di Covid in Italia” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Covid, Galli: “Le elezioni di settembre tra le possibili cause della seconda ondata” Le elezioni regionali potrebbero essere tra le cause della seconda ondata di Covid in Italia: lo ha dichiarato Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, durante il XXII congresso nazionale della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia. “Ho chiesto di fare diversi modelli” ha affermato Galli nel corso del suo intervento “per analizzare quali fattori possono condizionare una ripresa del contagio da Sars-CoV-2”. “Per esempio ne ho uno ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021): “Ledi settembre tra le” Lepotrebbero essere tra lediin: lo ha dichiarato, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, durante il XXII congresso nazionaleSocietàna di NeuroPsicoFarmacologia. “Ho chiesto di fare diversi modelli” ha affermatonel corso del suo intervento “per analizzare quali fattori possono condizionare una ripresa del contagio da Sars-CoV-2”. “Per esempio ne ho uno ...

HuffPostItalia : Massimo Galli: 'Non escluso il ruolo delle elezioni di settembre nella seconda ondata' - La7tv : #lariachetira Crisi di governo, l'infettivologo Massimo #Galli: 'Se non abbiamo il timone in solide mani e non si v… - HuffPostItalia : Walter Ricciardi e Massimo Galli: 'Con il ritardo dei vaccini e le varianti Covid occorrono nuove restrizioni' - easylollo : RT @PMO_W: Massimo Galli (@MassimoGalli51) è infettivologo presso uno dei più qualificati ospedali d'Italia, cioè d'Europa. Diversamente da… - EMinzon1967 : RT @PMO_W: Massimo Galli (@MassimoGalli51) è infettivologo presso uno dei più qualificati ospedali d'Italia, cioè d'Europa. Diversamente da… -