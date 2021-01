Massimiliano Rosolino: il fidanzato di Natalia Titova mostra tutto su Instagram – FOTO (Di giovedì 28 gennaio 2021) Massimiliano Rosolino è un personaggio televisivo italiano ed un ex campione di nuoto. ll nuotatore ha origini napoletane e si è laureato campione olimpionico, ed anche campione del mondo. Numerosissimi sono le vittorie da lui ottenute. Massimiliano Rosolino oltre ad essere un campione nello sport è anche un campione nella vita. La sua vittoria più grande è la famiglia, dal 2006 ha una relazione con Natalia Titova, una ballerina ed insegnante di danza di origini russe. Massimiliano e Natalia hanno negli anni costruito una famiglia bellissima, hanno due bambine stupende di dieci e sette anni e sono una famiglia unita e affiatata. Questa sera, giovedì 28 gennaio, Natalia torna a ballare in tv a La pupa e il secchione, mentre ... Leggi su giornal (Di giovedì 28 gennaio 2021)è un personaggio televisivo italiano ed un ex campione di nuoto. ll nuotatore ha origini napoletane e si è laureato campione olimpionico, ed anche campione del mondo. Numerosissimi sono le vittorie da lui ottenute.oltre ad essere un campione nello sport è anche un campione nella vita. La sua vittoria più grande è la famiglia, dal 2006 ha una relazione con, una ballerina ed insegnante di danza di origini russe.hanno negli anni costruito una famiglia bellissima, hanno due bambine stupende di dieci e sette anni e sono una famiglia unita e affiatata. Questa sera, giovedì 28 gennaio,torna a ballare in tv a La pupa e il secchione, mentre ...

