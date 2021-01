«Massimiliano Kolbe», Ubaldo Pantani racconta su Rai2 il santo di Auschwitz (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ubaldo Pantani Stavolta, assieme ad Ubaldo Pantani, non ci saranno i suoi mille volti da imitatore e trasformista. Anche quest’anno, in occasione della Giornata della Memoria, l’attore toscano sarà il narratore di un programma diverso dai contesti comici che lo vedono abitualmente protagonista. In seconda serata su Rai2 (ore 23), oggi Pantani presenterà “Massimiliano Kolbe“, un percorso dedicato al santo che offrì la sua vita nel campo di sterminio di Auschwitz, al posto di un altro prigioniero. Già in passato l’artista aveva affrontato in tv il tema della Shoah. Non ci saranno gag e battute: quello in onda stasera sarà piuttosto un viaggio sul filo della memoria, per raccontare la storia del ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 28 gennaio 2021)Stavolta, assieme ad, non ci saranno i suoi mille volti da imitatore e trasformista. Anche quest’anno, in occasione della Giornata della Memoria, l’attore toscano sarà il narratore di un programma diverso dai contesti comici che lo vedono abitualmente protagonista. In seconda serata su(ore 23), oggipresenterà ““, un percorso dedicato alche offrì la sua vita nel campo di sterminio di, al posto di un altro prigioniero. Già in passato l’artista aveva affrontato in tv il tema della Shoah. Non ci saranno gag e battute: quello in onda stasera sarà piuttosto un viaggio sul filo della memoria, perre la storia del ...

Un programma per ricordare Massimiliano Kolbe, il santo di Auschwitz

In occasione della Giornata della memoria, alle 23.00 su Rai 2 andrà in onda “Massimiliano Kolbe”, un programma condotto da Ubaldo Pantani dedicato alla storia del Santo che ha offerto la sua vita nel ...

