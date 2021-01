Martina Dell’Ombra prosegue con la rubrica ‘Spiegato facile’: “Vi presento la mia alternativa al Conte ter” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Continuano le incursioni satiriche di Martina Dell’Ombra durante ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì su Nove alle 21.25, con la partecipazione di Marco Travaglio. Con la rubrica ‘Spiegato facile’, l’inviata speciale interroga, dopo aver sentito la settimana scorsa deputati e senatori, i cittadini romani sulla crisi di governo e, tra un banco e l’altro di un mercato capitolino, l’inviata scova i possibili membri di un nuovo governo. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Continuano le incursioni satiriche didurante ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì su Nove alle 21.25, con la partecipazione di Marco Travaglio. Con la, l’inviata speciale interroga, dopo aver sentito la settimana scorsa deputati e senatori, i cittadini romani sulla crisi di governo e, tra un banco e l’altro di un mercato capitolino, l’inviata scova i possibili membri di un nuovo governo. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat ...

