Marina Caprioli | morta la storia publicist di Universal Pictures

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La redazione di Movieplayer.it si stringe nel cordoglio per la morte didiItaly. La triste notizia è arrivata all'improvviso stamattina. Ci ha lasciato, da anni nel team dell'ufficio stampa diInternational Italy. La notizia della morte dell'espertaromana è stata accolta con dolore e incredulità dalla comunità degli addetti dei lavori del settore cinematografico italiano, dove laera molto conosciuta e apprezzata per le doti professionali e umane dimostrate in tanti di anni di proficua collaborazione. La redazione di Movieplayer.it si stringe nel cordoglio per la scomparsa di una grande professionista e ...