Manovra a tenaglia dei due Mattei su Conte. I leader di Lega e Italia Viva condividono l’odio per l’avvocato. La sua popolarità ha offuscato la loro (Di giovedì 28 gennaio 2021) La strategia che si sta delineando in queste ore comincia ad assumere connotati ben precisi e stringenti: i due Mattei, e cioè Matteo Salvini e Matteo Renzi, stanno muovendo a tenaglia per accerchiare il “professor Conte”, dicitura con la quale pare che il leader toscano abbia salvato il nominativo dell’attuale premier nella rubrica del suo smartphone. C’è da dire che è dalla caduta del governo gialloverde che i due sono entrati in sintonia. C’è qualcuno che ha addirittura spiegato la fine di quel governo con l’azione scriteriata di Salvini che provocò la crisi perdendo tutto in pochi giorni, come una parte di un piano che già allora prevedeva un possibile governo di centrodestra con Renzi. In effetti non si è mai capito come sia stato possibile che Salvini abbia commesso un errore così sciocco di credere che il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) La strategia che si sta delineando in queste ore comincia ad assumere connotati ben precisi e stringenti: i due, e cioè Matteo Salvini e Matteo Renzi, stanno muovendo aper accerchiare il “professor”, dicitura con la quale pare che iltoscano abbia salvato il nominativo dell’attuale premier nella rubrica del suo smartphone. C’è da dire che è dalla caduta del governo gialloverde che i due sono entrati in sintonia. C’è qualcuno che ha addirittura spiegato la fine di quel governo con l’azione scriteriata di Salvini che provocò la crisi perdendo tutto in pochi giorni, come una parte di un piano che già allora prevedeva un possibile governo di centrodestra con Renzi. In effetti non si è mai capito come sia stato possibile che Salvini abbia commesso un errore così sciocco di credere che il ...

È l'ora di un grande "anche meno" nazionale, per riconciliarsi, per ritrovare prima di tutto la misura. Stefano Ceccanti, da cui spesso ci vengono utili spunti per cena, ne fa oggetto di un richiamo a ...

La manovra a tenaglia Colle-Pd impone l'inversione a U nella strategia di Palazzo Chigi. La pressione su Palazzo Chigi inizia all'alba. Renzi non raccoglie le aperture di Palazzo Chigi. Il presidente ...

È l’ora di un grande “anche meno” nazionale, per riconciliarsi, per ritrovare prima di tutto la misura. Stefano Ceccanti, da cui spesso ci vengono utili spunti per cena, ne fa oggetto di un richiamo a ...La manovra a tenaglia Colle-Pd impone l'inversione a U nella strategia di Palazzo Chigi. La pressione su Palazzo Chigi inizia all'alba. Renzi non raccoglie le aperture di Palazzo Chigi. Il presidente ...