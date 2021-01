Manchester United sconfitto, Martial e il giovane Axel Tuanzebe vittime di abusi razzisti sui social (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Manchester United cade sotto i colpi dello Sheffield United. I Red Devils sono stati sconfitti in campionato e si trovano ora ad inseguire la vetta della classifica occupata dai rivali del City. Oltre al k.o. inatteso, anche un'ulteriore brutta notizia extra campo: Anthony Martial e Axel Tuanzebe sono stati oggetto di abusi razzisti sui social media dopo la gara. Il giovane difensore sarebbe stato anche costretto a cancellare il proprio account Twitter.Anthony Martial e Axel Tuanzebe presi di mira sui socialcaption id="attachment 1085973" align="alignnone" width="612" Manchester United Martial ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilcade sotto i colpi dello Sheffield. I Red Devils sono stati sconfitti in campionato e si trovano ora ad inseguire la vetta della classifica occupata dai rivali del City. Oltre al k.o. inatteso, anche un'ulteriore brutta notizia extra campo: Anthonysono stati oggetto disuimedia dopo la gara. Ildifensore sarebbe stato anche costretto a cancellare il proprio account Twitter.Anthonypresi di mira suicaption id="attachment 1085973" align="alignnone" width="612"...

