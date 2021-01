"Mancato ritorno in zona gialla? L'ennesima beffa": l'amarezza di Confcommercio Lombardia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Milano, 28 gennaio 2021 - La zona gialla da fine gennaio sembra essere diventata ormai un miraggio per la Lombardia che, salvo clamorosi colpi di scena, sembra destinata a un'altra settimana in ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 28 gennaio 2021) Milano, 28 gennaio 2021 - Lada fine gennaio sembra essere diventata ormai un miraggio per lache, salvo clamorosi colpi di scena, sembra destinata a un'altra settimana in ...

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - “La possibilità che la Lombardia resti in zona arancione ancora una settimana ci sembra francamente una beffa”. Così Confcommercio Lombardia a proposito del possibile man ...

