Mafia: Dia confisca beni per 12 milioni a imprenditore ritenuto vicino ai clan (Di giovedì 28 gennaio 2021) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - beni per oltre 12 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antiMafia di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore edile di 76 anni, nativo di Gangi (Palermo) e residente a Caltanissetta, "ritenuto interlocutore privilegiato di personaggi di spicco di cosa nostra nei territori di Caltanissetta, Palermo e Trapani". Il provvedimento eseguito trae origine "da complesse attività d'indagine condotte nell'ambito dell'operazione 'Flour' del 2009, le cui risultanze investigative, unitamente all'approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni bancarie sospette, avevano consentivano di quantificare i flussi finanziari evidenziando la sproporzione tra i beni a lui riconducibili e i redditi dichiarati, nonché ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) -per oltre 12di euro sono statiti dalla Direzione investigativa antidi Caltanissetta nei confronti di unedile di 76 anni, nativo di Gangi (Palermo) e residente a Caltanissetta, "interlocutore privilegiato di personaggi di spicco di cosa nostra nei territori di Caltanissetta, Palermo e Trapani". Il provvedimento eseguito trae origine "da complesse attività d'indagine condotte nell'ambito dell'operazione 'Flour' del 2009, le cui risultanze investigative, unitamente all'approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni bancarie sospette, avevano consentivano di quantificare i flussi finanziari evidenziando la sproporzione tra ia lui riconducibili e i redditi dichiarati, nonché ...

salvocalleri : Stop mafia: LA DIA CONFISCA BENI PER 12 MILIONI DI EURO A PAOL... - laBellabrigata : @claudiocerasa @ilfoglio_it Vergognatevi, questo non è politica. Avete la dignità di riconoscere che non rappresent… - izonedes : Anjay mafia dia - AgenziaASI : Mafia: Lega, plauso a Cc e Dia per operazione nel sud pontino - Honest34492337 : @ricky_rs89 Cancellazione da #helbiz IM-ME-DIA-TA #report #mafia -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Dia Mafia: Dia confisca beni per 12 milioni a imprenditore ritenuto vicino ai clan Fortune Italia Mafia: Dia confisca beni per 12 milioni a imprenditore ritenuto vicino ai clan

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – Beni per oltre 12 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore edile di 76 anni, nativ ...

Mafia degli appalti, confisca da 12 milioni a un imprenditore vicino ai clan

La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca definitiva, emesso dalla Corte d'Appello di Caltanissetta - II Sezione Penale, nei confronti di Paolo Farinella, impre ...

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – Beni per oltre 12 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore edile di 76 anni, nativ ...La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca definitiva, emesso dalla Corte d'Appello di Caltanissetta - II Sezione Penale, nei confronti di Paolo Farinella, impre ...