Made in Italy, cosa pensa Giorgio Armani di Raoul Bova: il commento dello stilista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Made in Italy fiction in onda sulle reti Mediaset che racconta l’affermazione della moda italiana negli anni ’80, periodo di cambiamento nel fashion ma soprattutto dell’affermazione di nomi come Versace, Prada, e Giorgio Armani nella capitale lombarda che in poco tempo divenne sede e espressione della moda internazionale. In questi giorni dove le griffe consolidate stanno presentando le loro collezioni in streaming a causa dell’emergenza Coronavirus, Giorgio Armani ha commentato l’interpretazione di Raoul Bova nella fiction, l’attore ha infatti reso omaggio al grande stilista raccontando il suo debutto nella moda. In un’intervista rilasciata al Corriere della sera, Armani ha rivelato tutta la sua ammirazione per ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 28 gennaio 2021)infiction in onda sulle reti Mediaset che racconta l’affermazione della moda italiana negli anni ’80, periodo di cambiamento nel fashion ma soprattutto dell’affermazione di nomi come Versace, Prada, enella capitale lombarda che in poco tempo divenne sede e espressione della moda internazionale. In questi giorni dove le griffe consolidate stanno presentando le loro collezioni in streaming a causa dell’emergenza Coronavirus,ha commentato l’interpretazione dinella fiction, l’attore ha infatti reso omaggio al granderaccontando il suo debutto nella moda. In un’intervista rilasciata al Corriere della sera,ha rivelato tutta la sua ammirazione per ...

