Ma Elena Bonetti non era tornata a insegnare all’Università? (Di giovedì 28 gennaio 2021) In quel di Italia Viva ci deve essere un problema nel mantenere le promesse. Prendendo spunto dal proprio leader Matteo Renzi che disse «se perdo il referendum, mi ritiro dalla politica», anche l’ex Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia sembra non voler mantenere fede ai propri impegni. Ed è così che dopo l’annuncio «torno a insegnare all’Università», Elena Bonetti è ancora fuori da Montecitorio a rilasciare interviste sui piani del suo partito in vista delle consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. LEGGI ANCHE > L’ex ministra Bonetti pubblica su Facebook le foto degli scatoloni a Palazzo Chigi Ed è proprio Italia Viva, attraverso i suoi canali social, a riprendere e condividere le parole di Elena Bonetti al Tg2. Non ci saranno ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 gennaio 2021) In quel di Italia Viva ci deve essere un problema nel mantenere le promesse. Prendendo spunto dal proprio leader Matteo Renzi che disse «se perdo il referendum, mi ritiro dalla politica», anche l’ex Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia sembra non voler mantenere fede ai propri impegni. Ed è così che dopo l’annuncio «torno a»,è ancora fuori da Montecitorio a rilasciare interviste sui piani del suo partito in vista delle consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. LEGGI ANCHE > L’ex ministrapubblica su Facebook le foto degli scatoloni a Palazzo Chigi Ed è proprio Italia Viva, attraverso i suoi canali social, a riprendere e condividere le parole dial Tg2. Non ci saranno ...

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Siamo cosi coerenti con la necessità di interpretare una visione politica per il Paese che non poniamo nomi oggi. Il tema non è chi, ma cosa vogliamo fare per l'Italia, una ...

ROMA – Si apre la seconda giornata di Consultazioni al Quirinale. Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincia gli incontri con i rappresentanti delle forze politiche, dopo gli incon ...

