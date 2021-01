Lutto nel mondo dello spettacolo, addio al premio Oscar: il cordoglio di Hollywood (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nota e stimata attrice è morta all’età di 94 anni, tantissimi sono i successi ottenuti nel corso della sua importante carriera, ecco di chi si tratta Cloris Leachman è morta ieri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nota e stimata attrice è morta all’età di 94 anni, tantissimi sono i successi ottenuti nel corso della sua importante carriera, ecco di chi si tratta Cloris Leachman è morta ieri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Nota e stimata attrice è morta all'età di 94 anni, tantissimi sono i successi ottenuti nel corso della sua importante carriera, ecco di chi si tratta.

Lutto per la dipartita di Samuele Silvagni, costruttore e immobiliarista, ci lascia all’età di 54 anni

Un triste saluto quello che la città di Ravenna dà a Samuele Silvagni, che ci lascia all’età di 54 anni. Costruttore e immobiliarista per oltre 30 anni attivo a Ravenna e Ferrara, mestiere legato al n ...

Un triste saluto quello che la città di Ravenna dà a Samuele Silvagni, che ci lascia all'età di 54 anni. Costruttore e immobiliarista per oltre 30 anni attivo a Ravenna e Ferrara, mestiere legato al n ...