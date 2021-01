Lukaku, il coro ‘hot’ dei tifosi del Manchester United | VIDEO (Di giovedì 28 gennaio 2021) I tifosi del Manchester United, nel 2017, dedicarono un coro agli attributi sessuali di Romelu Lukaku. Fu vietato in quanto considerato discriminatorio Lukaku, il coro ‘hot’ dei tifosi del Manchester United VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 gennaio 2021) Idel, nel 2017, dedicarono unagli attributi sessuali di Romelu. Fu vietato in quanto considerato discriminatorio, ildeidelPianeta Milan.

ninoBertolino : RT @PianetaMilan: .@RomeluLukaku9, il coro 'hot' dei tifosi del @ManUtd | #VIDEO - #calcio #football #Lukaku - PianetaMilan : .@RomeluLukaku9, il coro 'hot' dei tifosi del @ManUtd | #VIDEO - #calcio #football #Lukaku - AntonioPolicek : @armagio @PaoloCond Se Lukaku fosse stato ebreo, non so cosa avrebbe potuto dire Ibra, ma di sicuro i tifosi dell’I… - cerrons11 : @yassassin1978 @AnfetaMilan @Killzon66956015 @CalcioFinanza Giusto per vedere quanto fossi disinformato, ho visto c… - larry88lachance : RT @Brunaldo2105: @FrancescoOrdine La parola 'Asino', Ibra non la pronuncia a caso, si riferisce al coro che a Manchester fecero a Lukaku,… -