Luigi Vitali | identikit del parlamentare che si è tirato indietro

Leggi su zon

(Di giovedì 28 gennaio 2021)è finito sotto i riflettori per aver cambiato idea, nell’arco di una notte, ritirando il suo sostegno al governo Conte ter dopo le telefonate di Berlusconi e Salviniè al centro del dibattito pubblico sul nuovo governo per le sue decisioni ballerine che lo hanno spinto ad abbandonare l’ipotesi di un sostegno a Giuseppe Conte. In un primo momento ildi Forza Italia si era detto pronto ad entrare nel gruppo dei “responsabili” ed aiutare quindi la crescita di una maggioranza solida ancora lontana per il Premier dimissionario. Poi, magicamente nella notte, le telefonate di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno dato una nuova lucidità ache si è deciso a cambiare di nuovo idea: nessuno sostegno a Conte. Attività ...