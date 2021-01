“Lui ha una cosa grande…” GF Vip a luci rosse | tutti impazziti per la rivelazione sull’intimo del vippone

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Anche chi è uscito dal GF Vip continua a far parlare tanto di sé. Come Elisabetta Gregoraci, che nonostante sia fuori da prima di Natale è ancora destinataria di messaggi aerei sopra la Casa di Cinecittà. E Francesco Oppini, che è uscito la stessa sera della showgirl calabrese per trascorrere le feste con i suoi cari e come lei è tornato più volte a fare visita ai suoi ex coinquilini. L’ultima volta pochi giorni fa, a inizio diretta. Il figlio di Alba Parietti ha sorpreso l’amico Tommaso Zorzi in passerella per tranquillizzarlo dopo le crisi avute per il prolungamento del reality. Un momento molto bello, quello dell’incontro di Francesco e Tommy, che grazie al GF Vip sono diventati molto amici e si sostengono a vicenda. (Continua dopo la foto) Non solo durante le dirette del GF Vip a cui partecipanogli ex concorrenti. Anche e soprattutto sui social si scatena ...