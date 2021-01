Lotteria degli scontrini, si parte dall’1 febbraio. Come partecipare e quanto si vince: ecco il vademecum dell’Agenzia delle entrate (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo alcuni rinvii, l’1 febbraio partirà la Lotteria degli scontrini. La prima estrazione mensile dovrebbe essere fissata venerdì 12 marzo. Ma questa data potrebbe non essere valida per tutti. La partenza dell’iniziativa voluta dal governo per incentivare gli acquisti ‘cashless’ non sarà la stessa per tutti gli esercizi commerciali: sarà concesso più tempo agli operatori per allinearsi. Come previsto dal decreto Milleproroghe, la segnalazione da parte dei consumatori di eventuali rifiuti da parte dei commercianti ad acquisire il codice Lotteria scatterà soltanto dall‘1 marzo. Inoltre, ci sarà tempo per gli esercenti fino all’1 aprile per aggiornare i registratori telematici alla trasmissione dei corrispettivi. Come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo alcuni rinvii, l’1partirà la. La prima estrazione mensile dovrebbe essere fissata venerdì 12 marzo. Ma questa data potrebbe non essere valida per tutti. Lanza dell’iniziativa voluta dal governo per incentivare gli acquisti ‘cashless’ non sarà la stessa per tutti gli esercizi commerciali: sarà concesso più tempo agli operatori per allinearsi.previsto dal decreto Milleproroghe, la segnalazione dadei consumatori di eventuali rifiuti dadei commercianti ad acquisire il codicescatterà soltanto dall‘1 marzo. Inoltre, ci sarà tempo per gli esercenti fino all’1 aprile per aggiornare i registratori telematici alla trasmissione dei corrispettivi....

