Lotteria degli scontrini 2021 in partenza il 1° febbraio: registrazione per partecipare, cos'è e cosa si vince, le regole dell'Agenzia delle Entrate (Di giovedì 28 gennaio 2021) Parte il prossimo 1° febbraio 2021 la Lotteria degli scontrini. Dopo diversi ritardi e numerose critiche (da parte degli esercenti e dell'opposizione), sembra poter prendere finalmente il via l'iniziativa volta a contrastare l'evasione. La prima estrazione ufficiale è fissata il prossimo 12 marzo, pertanto i tempi sono ristretti. D'altra parte, continua a sussistere un po' di confusione in merito all'effettiva partenza dell'operazione. I dubbi riguardano principalmente la data entro la quale i commercianti sono tenuti ad adeguarsi. L'Agenzia delle Entrate ha infatti stabilito che per aggiornare il registratore di cassa telematico (in modo da consentire la trasmissione dei corrispettivi) ci sarà tempo fino al prossimo 1° aprile ...

