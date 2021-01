L’oroscopo personalizzato? Si fa in base a data | ora e luogo di nascita

Leggi su iodonna

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Carta astronomica tratta da “Atlas of Haevens” (1792) di Jan Helvetius (foto Getty Images). Se siamo in possesso di, ora esatta e città di, possiamo realizzare un tema natale, ovvero la fotografia del cielo astrologico sopra la testa del soggetto nell’esatto momento della sua. In questo modo si crea una mappa nella quale, all’interno del cerchio dello Zodiaco, si inseriscono i 10 pianeti considerati dall’astrologia e cioè: Luna, Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone: tutti tranne la Terra dato che l’astrologia è geocentrica, o meglio è “noi-centrica”. In questa mappa troviamo anche dei punti importanti come l’Ascendente che, in quanto punto di inizio di un tema natale, ne definisce l’orientamento e quindi anche la disposizione degli stessi pianeti non solo nei segni ...