Londra | rimosso poster “sessista” della campagna anti-Covid | le donne puliscono | gli uomini sul divano

(Di giovedì 28 gennaio 2021), 28 gen – Il governo britannico ha ritirato un” parte“Stay at home” che ricorda le norme: lesono ritratte a fare i lavori di casa e glisono spaparanzati sul”: le, gli… Ilmostrava una foto di una donna sdraiata tra le braccia di un uomo sdraiato su un, seguita da tre immagini diche si occupavano dei bambini e delle faccende di casa. Un’immagine raffigura una donna che stira mentre tiene in braccio un bambino, un’altra mostra una madre che istruisce i ...

Ultime Notizie dalla rete : Londra rimosso

Il Primato Nazionale

