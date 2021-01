Lombardia, da domenica zona gialla o arancione? Cosa potrebbe cambiare (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo la correzione di sabato 23 gennaio da rosso ad arancione per la lettura errata dei dati, c’è attesa per l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che entrerà in vigore domenica (31 gennaio) e stabilirà in quale fascia sarà la Lombardia in base al monitoraggio del venerdì. Per passare a quella inferiore, quindi quella gialla, secondo le direttive ministeriali si deve rimanere per almeno 14 giorni in un livello di rischio basso. Ma bisogna capire come sarà considerata la settimana in rosso per l’errore dei dati. L’eventuale passaggio in zona gialla potrebbe incidere molto sulla vita delle persone e soprattutto sull’andamento delle attività economiche. Ristoranti e bar, pub, gelaterie e pasticcerie possono restare aperti dalle 5 fino alle 18, mentre l’asporto è ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo la correzione di sabato 23 gennaio da rosso adper la lettura errata dei dati, c’è attesa per l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che entrerà in vigore(31 gennaio) e stabilirà in quale fascia sarà lain base al monitoraggio del venerdì. Per passare a quella inferiore, quindi quella, secondo le direttive ministeriali si deve rimanere per almeno 14 giorni in un livello di rischio basso. Ma bisogna capire come sarà considerata la settimana in rosso per l’errore dei dati. L’eventuale passaggio inincidere molto sulla vita delle persone e soprattutto sull’andamento delle attività economiche. Ristoranti e bar, pub, gelaterie e pasticcerie possono restare aperti dalle 5 fino alle 18, mentre l’asporto è ...

MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia e Sardegna verso zona arancione da domenica #lombardia - Agenzia_Ansa : 'Errore nel calcolo dell'#Rt', è scontro tra #Fontana e l'#Iss. La Lombardia passa da domenica in zona arancione, i… - Corriere : Ecco la rettifica della Regione (e che cosa è successo) - Alfonso0070 : RT @Affaritaliani: Certo il miglioramento per #Calabria, #Veneto ed #EmiliaRomagna. Anche la #Lombardia potrebbe colorarsi di giallo / LEGG… - SimoneCosimi : Il Veneto zona rosso scuro per l'UE tornerà forse gialla da domenica. Altre regioni che l'UE classifica a minore ri… -