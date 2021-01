Lo sfogo del climatologo Mercalli | “Costa è competente ma non ha potere”

Leggi su dire

(Di giovedì 28 gennaio 2021) BOLOGNA – I vari allarmi lanciati dagli scienziati sui rischi causati da consumo di suolo, alluvioni e cambiamenti climatici non vengono ascoltati. Eppure “il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, conosce molto bene questi problemi. Quindi non è una mancanza di competenza di un uomo di Governo: è una mancanza di potere“. E così anche la legge sul clima e contro il consumo di suolo non fa passi avanti. A dirlo è il climatologo Luca Mercalli, nel corso del suo intervento ieri sera all’incontro online organizzato dal movimento Volt a Bologna sui temi del consumo di suolo e dei cambiamenti climatici. “Ogni anno come Ispra redigiamo un completo rapporto sul consumo di suolo- sottolinea Mercalli- ed è un rapporto di allarme, senza mezzi termini. Quindi non è un problema di mancata conoscenza. Questo rapporto poi dal ministero dell’Ambiente passa al Parlamento e a questo punto finisce sotto le mattonelle, per precisa volontà politica“, punta il dito il climatologo. Quindi, aggiunge, “da un lato speriamo sempre di avere leader un po’ più competenti e illuminati, ma se non hanno il sostegno della società civile possono anche riuscire a non far nulla”. “IL MINISTRO PREFERISCE FARE COSE PIÙ FACILI E NON ESPORSI”