Llorente saluta Napoli | “Città fantastica | è vero che lì si piange due volte…”

Fernando Llorente volta pagina. L'attaccante spagnolo lascia il Napoli dopo due stagioni e si trasferisce all'Udinese. Il giocatore saluta gli azzurri con un bottino comunque soddisfacente in termini di trofei, con la Coppa Italia vinta contro la Juventus nella scorsa stagione, ma con solamente tre centri in 20 gare. Llorente ha affidato a Twitter i suoi pensieri: "È arrivato il tempo dei saluti e come si dice a Napoli 'adda passà 'a nuttat'. Lascio una Città fantastica, un popolo dal calore ed affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me. È proprio vero che a Napoli si piange due volte..."

