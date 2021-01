LIVE VOLLEY Trento-Busto Arsizio, Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di giovedì 28 gennaio 2021) Delta Despar Trentino e Unet E-Work Busto Arsizio si sfidano nel recupero della terza giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2020/2021. Trento vuole tornare al successo dopo la lunga sosta e il netto 3-0 incassato contro la capolista Conegliano. Le Farfalle invece vogliono continuare a crescere e a vincere, confermando il buon momento di forma. L’appuntamento è per le ore 19.00 di giovedì 28 gennaio 2021. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA Serie A1 Femminile 2020/2021 AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Delta Despar Trentino e Unet E-Worksi sfidano nel recupero della terza giornata di ritorno dellaA1vuole tornare al successo dopo la lunga sosta e il netto 3-0 incassato contro la capolista Conegliano. Le Farfalle invece vogliono continuare a crescere e a vincere, confermando il buon momento di forma. L’appuntamento è per le ore 19.00 di giovedì 28 gennaio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICAA1AGGIORNA LA ...

chibiaki331 : RT @PowervolleyMI: ?? l ATTACCO A RETE Attacco a rete per i nostri campioni in vista del match delle 19: segui la cronaca live della gara s… - ami_nein12 : RT @PowervolleyMI: ?? l ATTACCO A RETE Attacco a rete per i nostri campioni in vista del match delle 19: segui la cronaca live della gara s… - ami_nein12 : RT @PowervolleyMI: ?? l START Si scende in campo per il quarto di finale con Trento: ecco lo starting six di Milano Live: - infoitsport : LIVE VOLLEY Civitanova-Padova 3-0 (25-13, 25-12, 25-16), quarti Coppa Italia 2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - natchayin : RT @PowervolleyMI: ?? l ATTACCO A RETE Attacco a rete per i nostri campioni in vista del match delle 19: segui la cronaca live della gara s… -