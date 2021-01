LIVE VOLLEY Trento-Busto Arsizio 14-25 16-25 12-15 | Serie A1 Femminile 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Delta Despar Trentino e Unet E-Worksi sfidano nel recupero della terza giornata di ritorno dellaA1vuole tornare al successo dopo la lunga sosta e il netto 3-0 incassato contro la capolista Conegliano. Le Farfalle invece vogliono continuare a crescere e a vincere, confermando il buon momento di forma. L’appuntamento è per le ore 19.00 di giovedì 28 gennaio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICAA1AGGIORNA LA ...