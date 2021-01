LIVE Sinner-Djokovic, Esibizione in DIRETTA: l’azzurro sfida per la prima volta il serbo (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tennis: Jannik Sinner, tra Djokovic, Nadal, Adelaide e le prospettive di Melbourne–Tennis, Jannik Sinner sfida Novak Djokovic ad Adelaide Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, sfida valida per l’Esibizione di tennis maschile del “A Day at the Drive” ideato sui campi di Adelaide. In attesa dell’inizio degli Australian Open, i migliori giocatori del circuito maschile e femminile si ritrovano in Australia: primo confronto di sempre tra il baby prodigio azzurro, sparring partner di Rafael Nadal in queste settimane, e il #1 al mondo serbo. prima delle ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATennis: Jannik, tra, Nadal, Adelaide e le prospettive di Melbourne–Tennis, JannikNovakad Adelaide Buonasera e bentrovati alladel match tra Jannike Novakvalida per l’di tennis maschile del “A Day at the Drive” ideato sui campi di Adelaide. In attesa dell’inizio degli Australian Open, i migliori giocatori del circuito maschile e femminile si ritrovano in Australia: primo confronto di sempre tra il baby prodigio azzurro, sparring partner di Rafael Nadal in queste settimane, e il #1 al mondodelle ...

