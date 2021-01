LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa cambia una regola, l’ira di American Magic! Patriot sta copiando NZ… (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luna Rossa cambia UNA regola, American MAGIC VA SU TUTTE LE FURIE! LA PRESENTAZIONE DI STEFANO VEGLIANI: American MAGIC HA COPIATO NZ. Luna Rossa PUNTA SUL PITBULL LUCA DEVOTI: “NEW ZEALAND NON E’ AVANTI…E’ MOLTO AVANTI. DIFFICILE STRAPPARGLI LA COPPA” LUCA DEVOTI: “COME cambia Luna Rossa CON I NUOVI FOIL”. REBUS METEO… NEW ZEALAND HA NUOVO FOIL: ECCO PERCHE’ DA’ UN VANTAGGIO ENORME VIDEO: PAZZESCO, American MAGIC HA RISCHIATO UNA NUOVA SCUFFIA IN ALLENAMENTO! ESCLUSIVO: PERCHE’ INEOS NON E’ STATA PENALIZZATA? MERCURIALI: “LA GIURIA MI HA SPIEGATO IL MOTIVO” VIDEO: American MAGIC E’ TORNATA A ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUNAMAGIC VA SU TUTTE LE FURIE! LA PRESENTAZIONE DI STEFANO VEGLIANI:MAGIC HA COPIATO NZ.PUNTA SUL PITBULL LUCA DEVOTI: “NEW ZEALAND NON E’ AVANTI…E’ MOLTO AVANTI. DIFFICILE STRAPPARGLI LA COPPA” LUCA DEVOTI: “COMECON I NUOVI FOIL”. REBUS METEO… NEW ZEALAND HA NUOVO FOIL: ECCO PERCHE’ DA’ UN VANTAGGIO ENORME VIDEO: PAZZESCO,MAGIC HA RISCHIATO UNA NUOVA SCUFFIA IN ALLENAMENTO! ESCLUSIVO: PERCHE’ INEOS NON E’ STATA PENALIZZATA? MERCURIALI: “LA GIURIA MI HA SPIEGATO IL MOTIVO” VIDEO:MAGIC E’ TORNATA A ...

infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Patriot ha rischiato una nuova scuffia! Com'è cambiata Luna Rossa - sportli26181512 : Prada Cup, al via le semifinali: stanotte prime sfide tra Luna Rossa e American Magic: Si torna in acqua per le sem… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: “Difficile strappare la Coppa a New Zealand”. I nuovi foil di Luna Rossa - #Prada… - CupInfo : RT @SkySport: Prada Cup 2021, American Magic torna in acqua per le semifinali con Luna Rossa. VIDEO ? Semifinali LIVE su Sky Sport da vener… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Ineos applaude American Magic. Il video di Patriot tornata in mare - #Prada #DIRETTA:… -