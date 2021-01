LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 82-76, Eurolega basket in DIRETTA: l’Armani Exchange centra la sesta vittoria consecutiva (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINITAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! sesta vittoria consecutiva DELL’Olimpia IN Eurolega!!!!!!!!!!!!!! 82-76 2/2 del “Chacho”. Pangos manda Rodriguez in lunetta. 80-76 Hollins da tre, 29? sul cronometro. 80-73 DELANEYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!! TRIPLAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Time out Pascual, l’Olimpia vede la sesta vittoria consecutiva! 77-73 Punter in penetrazione, altri due fondamentali del numero 0, ultimo minuto di partita che inizia adesso. 75-73 2/2 Thomas. Fallo di Punter su Thomas, Olimpia on bonus, liberi. 75-71 PUNTER DA TREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!! +4 Milano, 1’54” da giocare. Messina chiama ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINITAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!DELL’IN!!!!!!!!!!!!!! 82-76 2/2 del “Chacho”. Pangos manda Rodriguez in lunetta. 80-76 Hollins da tre, 29? sul cronometro. 80-73 DELANEYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!! TRIPLAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Time out Pascual, l’vede la! 77-73 Punter in penetrazione, altri due fondamentali del numero 0, ultimo minuto di partita che inizia adesso. 75-73 2/2 Thomas. Fallo di Punter su Thomas,on bonus, liberi. 75-71 PUNTER DA TREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!! +4, 1’54” da giocare. Messina chiama ...

