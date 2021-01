LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 82-76, Eurolega basket in DIRETTA: l’Armani Exchange centra la sesta vittoria consecutiva (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.35 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Olimpia Milano-Zenit su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca integrale del match su OA Sport. 22.32 Dopo una gara passata interamente a rincorrere l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina supera lo Zenit di Xavi Pascual nel quarto quarto con un parziale di 26-17 che fissa lo score finale sull’82-76. 14 i punti di Kevin Punter (top-scorer) seguito da Rodriguez con 13 e Delaney e Hines con 12 al pari di Hollins e Pangos, i migliori dello Zenit. FINITAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! sesta vittoria consecutiva ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.35 La nostrasi chiude qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca integrale del match su OA Sport. 22.32 Dopo una gara passata interamente a rincorrere l’di coach Ettore Messina supera lodi Xavi Pascual nel quarto quarto con un parziale di 26-17 che fissa lo score finale sull’82-76. 14 i punti di Kevin Punter (top-scorer) seguito da Rodriguez con 13 e Delaney e Hines con 12 al pari di Hollins e Pangos, i migliori dello. FINITAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

