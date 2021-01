LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 66-64, Eurolega basket in DIRETTA: l’Armani mette la testa avanti a metà ultimo quarto (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE quarto fallo di squadra per l’Olimpia e quarto personale per Micov. 72-71 Penetrazione di Micov servito da Rodriguez, 2’43” da giocare, 3-2 i falli. 70-71 Punter dalla media. Tripla sul ferro di Shields, Hines lotta a rimbalzo subendo il fallo di Hollins (il secondo di squadra dello Zenit nel quarto quarto). 68-71 Tripla di Hollins. 68-68 Hines tiene di nuovo il perno sotto canestro appoggiando al tabellone, 4’22” sul cronometro, 2-1 i falli. 66-68 2/2 Hollins, lo Zenit torna avanti. Hollins va in contropiede subendo il fallo di Punter, liberi. 66-66 Tabellata di Pangos che arriva a quota dodici in serata, parità a 4’55” dalla sirena definitiva. 66-64 Hines riceve da Punter e ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAfallo di squadra per l’personale per Micov. 72-71 Penetrazione di Micov servito da Rodriguez, 2’43” da giocare, 3-2 i falli. 70-71 Punter dalla media. Tripla sul ferro di Shields, Hines lotta a rimbalzo subendo il fallo di Hollins (il secondo di squadra dellonel). 68-71 Tripla di Hollins. 68-68 Hines tiene di nuovo il perno sotto canestro appoggiando al tabellone, 4’22” sul cronometro, 2-1 i falli. 66-68 2/2 Hollins, lotorna. Hollins va in contropiede subendo il fallo di Punter, liberi. 66-66 Tabellata di Pangos che arriva a quota dodici in serata, parità a 4’55” dalla sirena definitiva. 66-64 Hines riceve da Punter e ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 35-44 Eurolega basket in DIRETTA: +9 in favore degli uomini di Pascual a… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 35-43 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Zenit… - PianetaBasketIT : Sfida per il 3° posto tra Olimpia e Zenit: diretta intervallo - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 0-0 Eurolega basket in DIRETTA: inizia il match del Forum! - #Olimpia… - SSportNetwork : #SuperSportThursday! Si completa il quadro delle #semifinali di #CoppaItalia con #NapoliSpezia! La #PremierLeague c… -