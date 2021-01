LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 56-59, Eurolega basket in DIRETTA: +3 in favore dei russi prima dell’ultimo quarto (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-63 ANCORA MICOOOOOOOOVVVVVVVVVVV!!!!!!!! La bomba del “Professore”, Milano mette la testa avanti per la prima volta dal primo quarto, time out Zenit. 61-63 Dentro il libero supplementare, adesso è -2 Olimpia. 60-63 MICOOOOOVVVV!!! Canestro con il fallo subito da Fridzon, potenziale gioco da tre. 58-63 Penetrazione di Pangos con “cameriere” mancino in faccia a Tarczewski. 58-61 Rodriguez, palleggio, arresto e tiro. 56-61 Fridzon in penetrazione. Primi tre possessi del quarto quarto senza punti messi a referto, Ponitka esce zoppicando toccandosi il ginocchio. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto! FINISCE IL TERZO quarto! Sul ferro la tripla di ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64-63 ANCORA MICOOOOOOOOVVVVVVVVVVV!!!!!!!! La bomba del “Professore”,mette la testa avanti per lavolta dal primo, time out. 61-63 Dentro il libero supplementare, adesso è -2. 60-63 MICOOOOOVVVV!!! Canestro con il fallo subito da Fridzon, potenziale gioco da tre. 58-63 Penetrazione di Pangos con “cameriere” mancino in faccia a Tarczewski. 58-61 Rodriguez, palleggio, arresto e tiro. 56-61 Fridzon in penetrazione. Primi tre possessi delsenza punti messi a referto, Ponitka esce zoppicando toccandosi il ginocchio. INIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL TERZO! Sul ferro la tripla di ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 35-44 Eurolega basket in DIRETTA: +9 in favore degli uomini di Pascual a… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 35-43 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Zenit… - PianetaBasketIT : Sfida per il 3° posto tra Olimpia e Zenit: diretta intervallo - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 0-0 Eurolega basket in DIRETTA: inizia il match del Forum! - #Olimpia… - SSportNetwork : #SuperSportThursday! Si completa il quadro delle #semifinali di #CoppaItalia con #NapoliSpezia! La #PremierLeague c… -