LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 29-35, Eurolega basket in DIRETTA: l’Armani cerca di ricucire lo strappo nel secondo quarto (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bene ora la difesa di Milano, infrazione dei 24 secondi dello Zenit. 35-43 1/2 Shields in lunetta, 1’36” all’intervallo lungo. 1-2 i falli. 34-43 Cambio di velocità di Pangos che penetra e segna con il “cameriere” di mancino. 34-41 TRIPLA di Shields. Fallo di Zubkov sulla partenza di Punter, è il primo di tutto il secondo quarto, rimessa Armani. 31-41 Jumper dalla media di Kyle Hines. 29-41 K.C. Rivers, terza tripla consecutiva, +12 Zenit. Time out Milano. 29-38 Ancora Rivers, tripla su assist di Zubkov, 3’49” all’intervallo. 29-35 Jumper di Punter che entra con l’ausilio del ferro. 27-35 Tripla di Rivers. 27-32 Layup di Tarczewski in penetrazione. STOPPATA di Tarczewski su Zubkov, sul ribaltamento di fronte ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABene ora la difesa di, infrazione dei 24 secondi dello. 35-43 1/2 Shields in lunetta, 1’36” all’intervallo lungo. 1-2 i falli. 34-43 Cambio di velocità di Pangos che penetra e segna con il “cameriere” di mancino. 34-41 TRIPLA di Shields. Fallo di Zubkov sulla partenza di Punter, è il primo di tutto il, rimessa Armani. 31-41 Jumper dalla media di Kyle Hines. 29-41 K.C. Rivers, terza tripla consecutiva, +12. Time out. 29-38 Ancora Rivers, tripla su assist di Zubkov, 3’49” all’intervallo. 29-35 Jumper di Punter che entra con l’ausilio del ferro. 27-35 Tripla di Rivers. 27-32 Layup di Tarczewski in penetrazione. STOPPATA di Tarczewski su Zubkov, sul ribaltamento di fronte ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 0-0 Eurolega basket in DIRETTA: inizia il match del Forum! - #Olimpia… - SSportNetwork : #SuperSportThursday! Si completa il quadro delle #semifinali di #CoppaItalia con #NapoliSpezia! La #PremierLeague c… - backdoor_pod : Parola agli utenti...come i tifosi hanno commentato @OlimpiaMI1936 vs @olympiacosbc sul nostro canale Twitch. Riviv… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 65-62, Eurolega basket in DIRETTA: rientro dei greci, ultimo quarto di fuoco! - infoitsport : LIVE EL - Olimpia vs Olympiacos al Forum: diretta 4° quarto 36' -