LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 0-0, Eurolega basket in DIRETTA: inizia il match del Forum! (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 2/2 Leday, 7’03” sul cronometro del primo quarto. Thomas commette fallo su Leday e lo manda in lunetta. 4-4 Gudaitis segna dopo il rimbalzo offensivo, primi punti in partita per l’ex di serata. 4-2 Piazzato di Delaney dopo l’uscita dai blocchi. 2-2 Rivers parte forte in penetrazione. 2-0 Leday firma i primi due punti della serata, mano sinistra. inizia IL match! 20.44 Inno dell’Eurolega al Forum! 20.43 I QUINTETT, Milano: Delaney, Leday, Moraschini, Punter, Tarczewski ;Zenit: Rivers, Pangos, Hollins, Thomas, Gudaitis. 20.40 Gli arbitri: Juan Carlos Garcia, Robert Lottermoser e Milan Nedovic. 20.35 L’AX Armani Exchange è attualmente terza in classifica con un record di 14-7, 13-7 invece per lo ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 2/2 Leday, 7’03” sul cronometro del primo quarto. Thomas commette fallo su Leday e lo manda in lunetta. 4-4 Gudaitis segna dopo il rimbalzo offensivo, primi punti in partita per l’ex di serata. 4-2 Piazzato di Delaney dopo l’uscita dai blocchi. 2-2 Rivers parte forte in penetrazione. 2-0 Leday firma i primi due punti della serata, mano sinistra.IL! 20.44 Inno dell’al20.43 I QUINTETT,: Delaney, Leday, Moraschini, Punter, Tarczewski ;: Rivers, Pangos, Hollins, Thomas, Gudaitis. 20.40 Gli arbitri: Juan Carlos Garcia, Robert Lottermoser e Milan Nedovic. 20.35 L’AX Armani Exchange è attualmente terza in classifica con un record di 14-7, 13-7 invece per lo ...

SSportNetwork : #SuperSportThursday! Si completa il quadro delle #semifinali di #CoppaItalia con #NapoliSpezia! La #PremierLeague c… - backdoor_pod : Parola agli utenti...come i tifosi hanno commentato @OlimpiaMI1936 vs @olympiacosbc sul nostro canale Twitch. Riviv… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 65-62, Eurolega basket in DIRETTA: rientro dei greci, ultimo quarto di fuoco! - infoitsport : LIVE EL - Olimpia vs Olympiacos al Forum: diretta 4° quarto 36' - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 90-79, Eurolega basket in DIRETTA: il pokerissimo è servito! -