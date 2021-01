Live Napoli-Spezia 3-0 Politano trova la terza rete

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilcampione uscente della Coppa Italia affronta allo stadio Maradona lo, la matricola terribile di Italiano che in campionato ha già espugnato Fuorigrotta addirittura in...

JuventusTV : La festa bianconera è su #JuventusTV, LIVE! ?? - Notiziedi_it : Live Napoli-Spezia 2-0 Lozano è un fulmine e raddoppia -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

25' - Politano si accentra e prova la conclusione: mura la difesa bianconera. 23' - Estevez e Vignali combinano sulla destra. Demme però si frappone col corpo e subisce il fallo. 20' - GOOOL DI LOZANO ...La partita Ternana - Paganese di Sabato 30 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 21° giornata del Girone C di Serie C ...