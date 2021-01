LIVE Musetti-Ramanathan 3-0, Challenger Antalya 2021 in DIRETTA: partenza fulminea dell’azzurro (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ramanathan spedisce in rete la risposta sulla prima dell’azzurro. 30-0 Seconda di Musetti al centro molto lavorata, completamente fuori giri la risposta dell’indiano. 15-0 Ramanathan prova ad uscire dallo scambio con una palla corta ma sbaglia! 3-0 BREAK Musetti! Devastante l’azzurro in questo inizio di match! 40-A L’azzurro prende in mano lo scambio e costringe l’avversario a rincorrere, l’indiano alla fine sbaglia la misura del dritto. 40-40 Ramanathan trova il punto dal servizio. 40-A Musetti trova la profondità e l’indiano in palese difficoltà spedisce in rete. 40-40 Accelerazione di rovescio devastante dell’azzurro. 40-30 Musetti esagera col dritto e ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0spedisce in rete la risposta sulla prima. 30-0 Seconda dial centro molto lavorata, completamente fuori giri la risposta dell’indiano. 15-0prova ad uscire dallo scambio con una palla corta ma sbaglia! 3-0 BREAK! Devastante l’azzurro in questo inizio di match! 40-A L’azzurro prende in mano lo scambio e costringe l’avversario a rincorrere, l’indiano alla fine sbaglia la misura del dritto. 40-40trova il punto dal servizio. 40-Atrova la profondità e l’indiano in palese difficoltà spedisce in rete. 40-40 Accelerazione di rovescio devastante. 40-30esagera col dritto e ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Ramanathan Challenger Antalya 2021 in DIRETTA: l’azzurro a caccia dei quarti di finale - #Musetti-Ram… - zazoomblog : LIVE Musetti-Tabilo 6-2 3-0 Challenger Antalya 2021 in DIRETTA: set e due break di vantaggio per l’azzurro -… - zazoomblog : LIVE Musetti-Tabilo Challenger Antalya 2021 in DIRETTA: si riprova a contrastare la pioggia - #Musetti-Tabilo… - zazoomblog : LIVE Musetti-Bonzi 1-6 4-5 ottavi Challenger Istanbul in DIRETTA: il francese andrà a servire per il match -… - zazoomblog : LIVE Musetti-Bonzi 1-6 4-1 ottavi Challenger Istanbul in DIRETTA: l’azzurrino comanda nel 2° set - #Musetti-Bonzi… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Musetti LIVE Musetti-Ramanathan, Challenger Antalya 2021 in DIRETTA: si comincia! OA Sport LIVE Musetti-Ramanathan, Challenger Antalya 2021 in DIRETTA: l’azzurro a caccia dei quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca Musetti-Tabilo Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match degli ottavi di finale del Challenger di Antalya ...

LIVE Musetti-Tabilo 6-2 6-0, Challenger Antalya 2021 in DIRETTA: vittoria rapidissima per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Musetti giocherà di nuovo più tardi con avversario da stabilire tra l'americano Ernesto Escobedo e l'indiano Ramkumar Ramana ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca Musetti-Tabilo Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match degli ottavi di finale del Challenger di Antalya ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Musetti giocherà di nuovo più tardi con avversario da stabilire tra l'americano Ernesto Escobedo e l'indiano Ramkumar Ramana ...