LIVE Montenegro-Italia 0-3 calcio a 5, Qualificazioni Europei in DIRETTA: tris all’esordio per la Nazionale di Bellarte (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Spot. 19.34: FINISCE QUI!!! L’Italia vince con il punteggio di 3-0 il primo match valido per il Gruppo 7 delle Qualificazioni agli Europei 2022 di calcio a 5. Le reti di Gui, Vieira e di Musumeci hanno regalato il successo agli uomini di Bellarte, che hanno ben esordito. 19.32: Gui si divora il poker: contropiede micidiale degli azzurri e conclusione fuori misura del giocatore azzurro da buona posizione. 19.31: I montenegrini non riescono a costruire nulla di buono e l’Italia si chiude bene e non concede spazi. 19.30: calcio di punizione per il Montenegro per fallo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.35: E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Spot. 19.34: FINISCE QUI!!! L’vince con il punteggio di 3-0 il primo match valido per il Gruppo 7 delleagli2022 dia 5. Le reti di Gui, Vieira e di Musumeci hanno regalato il successo agli uomini di, che hanno ben esordito. 19.32: Gui si divora il poker: contropiede micidiale degli azzurri e conclusione fuori misura del giocatore azzurro da buona posizione. 19.31: I montenegrini non riescono a costruire nulla di buono e l’si chiude bene e non concede spazi. 19.30:di punizione per ilper fallo di ...

