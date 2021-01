LIVE Montenegro-Italia 0-2 calcio a 5, Qualificazioni Europei in DIRETTA: Vieira raddoppia (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25: L’Italia continua a mettere sotto pressione i portatori di palla avversari, con Vieira ancora una volta che tenta la conclusione di prima attenzione, ma la difesa si oppone bene in casa montenegrina. 18.23: Viene fermato sul più bello Vieira che si apprestava a colpire ancora una volta, ma i montenegrini fanno densità davanti alla loro porta e sventano la minaccia. 18.21: RADDOPPIO Italia!!! Bravissimo Vieira a farsi trovar pronto sugli sviluppi del calcio piazzato, trovando la via della rete. 18.20: Ci prova col sinistro Musumeci, ma il portiere del Montenegro si rifugia in calcio d’angolo. 18.19: Non si intendono Musumeci e Murilo in possesso, perdendo un pallone ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.25: L’continua a mettere sotto pressione i portatori di palla avversari, conancora una volta che tenta la conclusione di prima attenzione, ma la difesa si oppone bene in casa montenegrina. 18.23: Viene fermato sul più belloche si apprestava a colpire ancora una volta, ma i montenegrini fanno densità davanti alla loro porta e sventano la minaccia. 18.21: RADDOPPIO!!! Bravissimoa farsi trovar pronto sugli sviluppi delpiazzato, trovando la via della rete. 18.20: Ci prova col sinistro Musumeci, ma il portiere delsi rifugia ind’angolo. 18.19: Non si intendono Musumeci e Murilo in possesso, perdendo un pallone ...

