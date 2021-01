LIVE Montenegro-Italia 0-2 calcio a 5 | Qualificazioni Europei in DIRETTA | Gui e Vieira a segno nel primo tempo

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.40: FINISCE QUI IL! Una buonaquella che abbiamo visto in questo. Le realizzazioni di Gaio al 7’37” e dial 9’28” hanno messo in discesa il match. Altre chance con Gaio in casa azzurra, che avrebbe meritato il terzo gol. 18.39: Ci prova Musumeci con un destro a girare, ma il portiere è pronto nell’intervento. 18.38: Punizione per l’da posizione defilata per fallo su Nicolodi. 18.37: Ci prova Marcelinho con una conclusione da fuori, ma non trova lo specchio della porta. 18.35: Azzurri che vogliono chiudere la prima frazione con tre gol e gestire ancor meglio la partita. 18.33: Buona palla per Coronivic, che non stoppa però adeguatamente il pallone ...