LIVE Conegliano-Fenerbahce 2-1, Champions League volley in DIRETTA. Le venete ripartono e tornano avanti: 25-21 (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 Out l’attacco di Mihajlovic da zona 4 e si chiude il terzo set, le venete tornano avanti: 2-1 24-21 Vincente Robinson da zona 4 24-20 Muroooooooooooooo Faaaaaaaaaaaahr! Dopo la free ball non chiusa dalla centrale 23-20 Errore al servizio Fenerbahce 22-20 Vincente Vargas da zona 2 22-19 Il tocco vincente di Vargas da zona 2 22-18 Muroooooooooooo De Kruuuuuuuuuuijf 21-18 Sulla riga la diagonale di Egonu da seconda linea 20-18 Out il servizio di Egonu 20-17 La diagonale perfetta di Egonu da zona 2 19-17 Errore al servizio Conegliano 19-16 Murooooooooooooo Faaaaaaaaaaaahr! Imperiosa su Vargas 18-16 Altra palla difficile per Mihajlovic e altro attacco vincente contro il muro a tre 18-15 Errore al servizio ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-21 Out l’attacco di Mihajlovic da zona 4 e si chiude il terzo set, le: 2-1 24-21 Vincente Robinson da zona 4 24-20 Muroooooooooooooo Faaaaaaaaaaaahr! Dopo la free ball non chiusa dalla centrale 23-20 Errore al servizio22-20 Vincente Vargas da zona 2 22-19 Il tocco vincente di Vargas da zona 2 22-18 Muroooooooooooo De Kruuuuuuuuuuijf 21-18 Sulla riga la diagonale di Egonu da seconda linea 20-18 Out il servizio di Egonu 20-17 La diagonale perfetta di Egonu da zona 2 19-17 Errore al servizio19-16 Murooooooooooooo Faaaaaaaaaaaahr! Imperiosa su Vargas 18-16 Altra palla difficile per Mihajlovic e altro attacco vincente contro il muro a tre 18-15 Errore al servizio ...

