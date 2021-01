LIVE Conegliano-Fenerbahce 1-1 | Champions League volley in DIRETTA La reazione delle turche nel secondo set | 22-25

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.38:ha perso i riferimenti del primo set. Meno bene in ricezione e di conseguenza in fase cambio palla la squadra veneta, che ha sofferto il muro avversario. Stranamente imprecisa e fallosa anche Wolosz in regia 22-25 Lo chiude Vargas con un diagonale stretto da zona 2 22-24 Mano out di Egonu da seconda linea 21-24 Muro Babat su Adams 21-23 Primo tempo Babat 21-22 Errore al servizio20-22 Vincente Mihajlovic da zona 4 20-21 Invasione aerea19-21 Pallonetto vincente di Hill 18-21 Errore al servizio18-20 Primo tempo De Kruijf 17-20 Errore di Wolosz 17-19 Mano out di Erdem in fast 17-18 Out l’attacco di Robinson da zona 4 16-18 Wolosz la ridà a Fahr che la mette a terra in primo tempo 15-18 In rete ...