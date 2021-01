LIVE Conegliano-Fenerbahce 1-0, Champions League volley in DIRETTA. Le turche reagiscono nel secondo set: 5-11 (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-14 Errore al servizio Conegliano 9-13 Ancora out Vargas da seconda linea 8-13 Mano out Vargas 8-12 La seconda linea di Egonu 6-12 Errore al servizio Conegliano 6-11 Errore di Vargas da seconda linea 5-11 Ace Robinson 5-10 Errore di Egonu dopo una ricezione problematica di Conegliano 5-9 Errore al servizio Conegliano 5-8 Errore al servizio Vargas 4-8 Errore di Fahr in primo tempo 4-7 Muro di Erdem su Egonu 4-6 In rete l’attacco di Egonu 4-5 Primo tempo Aydemir 4-4 Primo tempo di Fahr 3-4 Ancora Vargas da zona 2 sulle mani del muro 3-3 Vincente la parallela di Vargas da zona 4 3-2 La diagonale vincente di Egonu da seconda linea 2-2 La pipe di Egonu 1-2 Errore al servizio Conegliano 1-1 Diagonale vincente di Hill 0-1 Vincente ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-14 Errore al servizio9-13 Ancora out Vargas da seconda linea 8-13 Mano out Vargas 8-12 La seconda linea di Egonu 6-12 Errore al servizio6-11 Errore di Vargas da seconda linea 5-11 Ace Robinson 5-10 Errore di Egonu dopo una ricezione problematica di5-9 Errore al servizio5-8 Errore al servizio Vargas 4-8 Errore di Fahr in primo tempo 4-7 Muro di Erdem su Egonu 4-6 In rete l’attacco di Egonu 4-5 Primo tempo Aydemir 4-4 Primo tempo di Fahr 3-4 Ancora Vargas da zona 2 sulle mani del muro 3-3 Vincente la parallela di Vargas da zona 4 3-2 La diagonale vincente di Egonu da seconda linea 2-2 La pipe di Egonu 1-2 Errore al servizio1-1 Diagonale vincente di Hill 0-1 Vincente ...

zazoomblog : LIVE Conegliano-Fenerbahce Champions League volley in DIRETTA: match per il primato del girone - #Conegliano-Fener… - Fprime86 : RT @SkySport: Champions, Conegliano batte Nantes: vola ai quarti, ma prima c'è il Fenerbahce LIVE su Sky - Zr_4G : RT @SkySport: Champions, Conegliano batte Nantes: vola ai quarti, ma prima c'è il Fenerbahce LIVE su Sky - SkySport : Champions, Conegliano batte Nantes: vola ai quarti, ma prima c'è il Fenerbahce LIVE su Sky - zazoomblog : LIVE VOLLEY Conegliano-Fenerbahce Champions League 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Conegliano-Fenerbahc… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Conegliano LIVE Conegliano-Fenerbahce, Champions League volley in DIRETTA. Grande equilibrio in avvio: 12-12 OA Sport LIVE VOLLEY Conegliano-Fenerbahce, Champions League 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA

LIVE VOLLEY - Conegliano-Fenerbahce Istanbul: gli aggiornamenti in tempo reale sul match della Pool B di Champions League femminile 2020/2021.

LIVE Conegliano-Fenerbahce, Champions League volley in DIRETTA: match per il primato del girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Conegliano-Calcit Kamink – La cronaca di Conegliano-Nantes - La presentazione del round robin di Nantes – Programma, orari, Tv e streaming Coneg ...

LIVE VOLLEY - Conegliano-Fenerbahce Istanbul: gli aggiornamenti in tempo reale sul match della Pool B di Champions League femminile 2020/2021.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Conegliano-Calcit Kamink – La cronaca di Conegliano-Nantes - La presentazione del round robin di Nantes – Programma, orari, Tv e streaming Coneg ...