L' Iran al collasso cerca accordi a ogni costo

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Prostrato da crisi economica ed emergenza Covid, il regime di Teheran vuole trattare con Joe Biden per abolire le sanzioni. La Cina, però, resta un prezioso salvagente. E nella partita a scacchi diplomatica torna in gioco l'Italia. La cura per il Covid-19? Olio di viola mammola, secondo il religiosoiano Abbas Tabrizian, strenuo oppositore della medicina occidentale. Questa e altre sparate, come dare fuoco in pubblico a un manuale di medicina interna, lo hanno trasformato in uno zimbello nazionale. Le autorità sanitarie locali hanno diffidato in generale la popolazione dall'utilizzare rimedi erboristici al posto dei farmaci. Gliiani però si rivolgono sempre più spesso agli attari, i negozietti di medicina tradizionale, sperando di trovare una cura contro la malattia. Il Covid-19 dilaga inmolto più che nel resto del ...