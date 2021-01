L' insulina compie 100 anni | suo Dna in musica per festeggiarla

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - L'100. Quest'anno, infatti, si festeggia il centenario della scoperta di questa proteina prodotta per la prima volta nel 1921 per trattare il diabete, malattia allora del tutto priva di terapie, quindi dall'esito infausto. Per celebrare la ricorrenza, particolamente importante nella storia della medicina, Sanofi ha deciso di mettere inil Dna della proteina e trasformarla in un vero e proprio spartitole. 'Suonare' l'quindi: "un inno alla vita, una melodia unica nel suo genere perché prende vita dalla sequenza di amminoacidi delle due catene polipeptidiche dell'". L'evento 'InsulInMusic' è stato trasmesso in live streaming su Facebook e YouTube. Tra i partecipanti Paolo Soffientini, ...